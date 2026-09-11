Vergara subito in Nazionale con Mancini? Spunta l'idea del nuovo ct
Il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale entra nel vivo. Approfittando di una sosta extralarge che vedrà l'Italia impegnata in ben quattro incontri di Nations League, il CT si appresta a diramare venerdì 18 la sua prima lista dei convocati. Tra conferme, esclusioni d'eccellenza, profili oriundi e un graduale inserimento di giovani prospetti, si delineano le scelte del nuovo corso azzurro.
La Probabile Lista dei Convocati
Portieri: Gianluigi Donnarumma resta il punto fermo del reparto, affiancato da Marco Carnesecchi, Elia Caprile e Guglielmo Vicario.
Difensori: Blocco consolidato con Giovanni Di Lorenzo, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Destiny Udogie, Gianluca Mancini e Giorgio Scalvini. Resterà da valutare Marco Palestra, alle prese con un infortunio, mentre Federico Gatti e Diego Coppola si giocano le ultime carte per rientrare nei prescelti.
Centrocampisti: Garanzia di sostanza e qualità con Sandro Tonali, Nicolò Barella, Bryan Cristante e Davide Frattesi. Insieme a loro vanno verso la chiamata Niccolò Pisilli, Felix Doumbia e Marco Romano, con Nicolò Fagioli e il giovane Antonio Vergara pronti a insidiare le gerarchie.
Esterni: Presenze sicure per Mattia Zaccagni e Matteo Politano, con Alphadjo Cisse, Nicolò Cambiaghi e l'esperto Federico Bernardeschi che sperano in un inserimento all'ultimo minuto.
Attaccanti: L'attacco azzurro si affida alla freschezza di Francesco Pio Esposito e Inacio, uniti alla certezza Moise Kean e a Giacomo Raspadori; resta in corsa anche il compagno di reparto Gianluca Scamacca.
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