Sorpresa di formazione, Sky: "Allegri pensa a De Bruyne in panchina?"

Sorpresa di formazione, Sky: "Allegri pensa a De Bruyne in panchina?"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:00Notizie
di Fabio Tarantino

Nelle ultime probabili formazioni riportate da Sky Sport e dalle principali testate per la sfida di domenica alle 18:00 contro il Bologna, emergono importanti novità nell'undici di Massimiliano Allegri: Secondo le ultime probabili formazioni aggiornate per Napoli-Bologna, Antonio Vergara figura dal primo minuto, mentre Kevin De Bruyne parte dalla panchina.

NAPOI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, Vergara; Politano, Højlund, Lang. 