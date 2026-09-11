Lang, la prova del nove è vicina: col Bologna già decisiva per un motivo
La sfida di domenica contro il Bologna rappresenta uno snodo cruciale per il percorso di Noa Lang al Napoli. Per l'esterno olandese si tratta di un vero e proprio dentro o fuori emotivo e tecnico, che arriva al termine di giorni complessi segnati dal recente provvedimento disciplinare per lo screzio in allenamento.
L'infortunio del brasiliano spalanca a Lang le porte della titolarità nel tridente d'attacco. Allegri, pur mantenendo il pugno di ferro sulle regole di spogliatoio, è pronto ad affidargli la corsia mancina, conscio che la qualità dell'ex PSV è fondamentale per dare imprevedibilità alla manovra. Arrivato con grandi aspettative per sostituire l'eredità numerica e tecnica sulla fascia, il bilancio dell'olandese all'ombra del Vesuvio parla finora di una sola rete ufficiale, siglata contro l'Atalanta. Troppo poco per un giocatore delle sue doti.
Con l'ambiente in fermento per i tre ko consecutivi e il Maradona a secco di vittorie casalinghe, Lang sa di non poter più sbagliare atteggiamento. Dimostrare il proprio valore in un momento di emergenza è l'unico modo per trasformare un caso disciplinare nel primo vero capitolo della sua avventura azzurra.
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