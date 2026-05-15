Iniziativa benefica dei tifosi del Pisa: raccolta fondi pre-Napoli per le popolazioni del Faeta

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La tifoseria del Pisa è pronta ad attivarsi per dare il proprio sostegno alla vicina popolazione del Monte Faeta.

La tifoseria del Pisa è pronta ad attivarsi per dare il proprio sostegno alla vicina popolazione del Monte Faeta, in particolare a tutti coloro che hanno subito danni dall'enorme incendio che ha dato alle fiamme ettari di terreno, a inizio del mese di maggio. A farlo sapere è stato proprio il cuore pulsante del tifo pisano, con un comunicato pubblico: "La Curva Nord Maurizio Alberti comunica che, in occasione dell’ultima partita in casa, contro il Napoli, organizzerà una raccolta fondi, in tutti i settori. Il ricavato sarà destinato a chi ha avuto danni nell’incendio del Monte Faeta.

Prosegue e conclude la nota del gruppo organizzato di tifosi del Pisa: "Decideremo in seguito, dopo un opportuno confronto con le istituzioni locali e in base alla cifra raccolta, dove indirizzare gli aiuti. Naturalmente sarà nostra cura aggiornare tutti, a mezzo stampa, dell’esito della colletta e di quello che verrà deciso. Curva Nord Maurizio Alberti".