Serie A, il clamoroso scenario con 5 squadre a 71 punti: ecco chi andrebbe in Champions

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Un'eventualità che chiamerebbe in causa la classifica avulsa, per stabilire chi meriterebbe la qualificazione Champions.

Con fatica si è arrivati alla composizione della 37^ giornata di serie A. Quella che vedrà la contemporaneità delle che riguarderanno la corsa per una qualificazione alla prossima Champions League. Una sfida apertissima, con 6 punti ancora da assegnare, che vede coinvolte Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como. Con l'Inter già certa del posto, ne restano ancora 3 da assegnare.

E le ultime due partite, sulla carta, potrebbero disegnare uno scenario di classifica che avrebbe del clamoroso, con tutte le 5 squadre appaiate al secondo posto con 71 punti. D'accordo, servirebbe un incastro di risultati singolare, ma la possibilità esiste statisticamente. Un'eventualità che chiamerebbe in causa la classifica avulsa, per stabilire chi meriterebbe la qualificazione Champions. Per vedere una situazione del genere servirebbero i seguenti risultati:

- Napoli 1 punto fra Pisa e Udinese

- Juventus 3 punti fra Fiorentina e Torino

- Milan 4 punti fra Genoa e Cagliari

- Roma 4 punti fra Lazio e Verona

- Como 6 punti fra Parma e Cremonese

Se dovessero verificarsi tutti insieme, ecco che Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como chiuderebbero il campionato tutte a 71 punti. Con la classifica avulsa, quella che riguarda gli scontri diretti fra le varie squadre in questione, che premierebbe Milan, Napoli e Como, lasciando fuori dalla Champions League Juventus e Roma.

MILAN

MILAN-Napoli 2-1

Napoli-MILAN 1-0

Juventus-MILAN 0-0

MILAN-Juventus 0-0

MILAN-Roma 1-0

Roma-MILAN 1-1

Como-MILAN 1-3

MILAN-Como 1-1

TOTALE: 13 punti

NAPOLI

NAPOLI-Juventus 2-1

Juventus-NAPOLI 3-0

Milan-NAPOLI 2-1

NAPOLI-Milan 1-0

Roma-NAPOLI 0-1

NAPOLI-Roma 2-2

NAPOLI-Como 0-0

Como-NAPOLI 0-0

TOTALE: 12 punti

COMO

Napoli-COMO 0-0

COMO-Napoli 0-0

COMO-Juventus 2-0

Juventus-COMO 0-2

COMO-Milan 1-3

Milan-COMO 1-1

Roma-COMO 1-0

COMO-Roma 2-1

TOTALE: 12 punti

JUVENTUS

Napoli-JUVENTUS 2-1

JUVENTUS-Napoli 3-0

JUVENTUS-Milan 0-0

Milan-JUVENTUS 0-0

JUVENTUS-Roma 2-1

Roma-JUVENTUS 3-3

Como-JUVENTUS 2-0

JUVENTUS-Como 0-2

TOTALE: 9 punti

ROMA

ROMA-Napoli 0-1

Napoli-ROMA 2-2

Juventus-ROMA 2-1

ROMA-Juventus 3-3

Milan-ROMA 1-0

ROMA-Milan 1-1

ROMA-Como 1-0

Como-ROMA 2-1

TOTALE: 6 punti