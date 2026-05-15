Calciomercato Napoli, ADL ha individuato un profilo perfetto per l'estate

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Il Napoli lo segue con interesse, anche se la concorrenza internazionale è forte e il Bayer Leverkusen non ha intenzione di lasciarlo partire

“Beata gioventù” in vista dell'estate sarà la parola chiave di un progetto che punta su talento e prospettiva, con la giovinezza abbinata alla qualità come elementi centrali per garantire continuità tecnica e sostenibilità economica del Napoli. L’obiettivo è costruire una rosa competitiva oggi, ma anche solida per il futuro e coerente con le linee di bilancio del club. Lo scrive La Gazzetta dello Sport che poi approfondisce il tema mercato con un nome.

In quest’ottica si inserisce il profilo di Kerim Alajbegovic, trequartista o esterno offensivo di appena 19 anni (da compiere a settembre), già considerato un piccolo talento emergente del calcio europeo. Con la Bosnia ha mostrato qualità fuori dal comune per la sua età, attirando l’attenzione di diversi club importanti. Il Napoli lo segue con interesse, anche se la concorrenza internazionale è forte e il Bayer Leverkusen non ha intenzione di lasciarlo partire facilmente. De Laurentiis, però, apprezza molto il profilo e potrebbe muoversi compatibilmente con le proprie possibilità economiche.