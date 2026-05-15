Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: playout Serie B, in campo il Bari dei De Laurentiis
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In questo venerdì 15 maggio si gioca la gara d’andata dei playout di Serie B: in campo il Bari della famiglia De Laurentiis, che sfida il Sudtirol al San Nicola. Si gioca anche del Campionato Primavera, nel Campionato Scozzese e in Premier League. Di seguito la programmazione in tv.
11.00 Lazio-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Diretta Campionato Primavera (Juventus-Atalanta, Genoa-Inter, Verona-Roma, Cremonese-Bologna) - SPORTITALIA
20.00 Bari-Sudtirol (Playout Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.45 Partick Thistle-Dunfermline (Campionato scozzese) - COMO TV
21.00 Aston Villa-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
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