Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: playout Serie B, in campo il Bari dei De Laurentiis

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: playout Serie B, in campo il Bari dei De LaurentiisTuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone

In questo venerdì 15 maggio si gioca la gara d’andata dei playout di Serie B: in campo il Bari della famiglia De Laurentiis, che sfida il Sudtirol al San Nicola. Si gioca anche del Campionato Primavera, nel Campionato Scozzese e in Premier League. Di seguito la programmazione in tv.

11.00 Lazio-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Diretta Campionato Primavera (Juventus-Atalanta, Genoa-Inter, Verona-Roma, Cremonese-Bologna) - SPORTITALIA

20.00 Bari-Sudtirol (Playout Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.45 Partick Thistle-Dunfermline (Campionato scozzese) - COMO TV

21.00 Aston Villa-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW