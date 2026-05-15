Ufficiale Il Borussia blinda Samuele Inacio: rinnovo fino al 2029 per l'azzurro

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Il Borussia Dortmund ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Samuele Inacio, classe 2008, talento azzurro, che ha firmato un nuovo contratto a lungo termine valido fino a giugno 2029. Il giovane esterno offensivo rappresenta uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo e la società tedesca punta fortemente sulla sua crescita futura.

Inacio è considerato un giocatore moderno, capace di unire tecnica e velocità, e ha già attirato l’attenzione di diversi osservatori internazionali. Secondo quanto riportato, il rinnovo conferma la volontà del club di blindare il proprio futuro attorno ai giovani di qualità.

Inoltre Samuele è figlio di Inácio Pia, ex giocatore del Napoli, dettaglio che rafforza il legame tra tradizione italiana e nuova generazione europea. Il suo percorso nel settore giovanile del club è stato seguito con grande attenzione dagli addetti ai lavori, che vedono in lui un possibile protagonista del futuro giallonero. Il Borussia Dortmund intende così consolidare la propria reputazione di club capace di lanciare giovani talenti nel calcio di alto livello. Con questo accordo fino al 2029, la dirigenza invia un segnale chiaro di fiducia e progettualità per le prossime stagioni.