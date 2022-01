Insigne come Giacomino: Domani c'è la Juve, ma niente di serio

“Domani ti sposi? Sì, ma niente di serio”. La frase cult di ‘Tre uomini e una gamba’ pronunciata da Giacomino Poretti ricorda tremendamente quanto accaduto nelle ultime ore in casa Napoli. Lorenzo Insigne nella serata di martedì è stato pizzicato in un albergo romano con l’amante, non Marina Massironi, ma i canadesi di Toronto.

A due giorni dalla delicata e decisiva sfida alla Juve, con un Napoli in condizioni disastrate tra infortuni, assenze per la Coppa d’Africa ed emergenza Covid, il capitano del Napoli era in albergo a mettere nero su bianco l’accordo per l’estate. Scelta personalissima, sulla quale si è già detto e scritto tutto e di più. E come tutte le scelte di personaggi pubblici, possono essere discusse e discutibili, ma restano in ogni caso scelte personali.

Il tempismo, quello no. Quello non era negoziabile. Quello andava rispettato. Il tempismo era una scelta obbligata, per rispettare la maglia che si indossa e la fascia che si porta al braccio. A due giorni dalla sfida con la Juve andare a brindare con champagne in albergo, con tanto di operatore che gira il mini-documentario in vista della presentazione nel nuovo club, vuol dire aver proprio perso qualche riferimento.