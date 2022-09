Insigne dal Napoli al Toronto: 11 partite giocate, 6 reti e 2 assist

Impatto buono per Lorenzo Insigne in Canada, almeno dal punto di vista dei numeri.

Impatto buono per Lorenzo Insigne in Canada, almeno dal punto di vista dei numeri. Undici partite giocate, 943 minuti in campo, con sei reti e due assist che hanno portato il Toronto in buona posizione. La sconfitta contro gli Orlando, però, hanno tolto i canadesi dalla corsa alla Major League Soccer.

Formula e cifre del trasferimento:

Svincolato dopo la scadenza con il Napoli.

Recap presenze e minuti giocati:

Undici partite, 943 minuti.