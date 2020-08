Insigne fallisce il 2-0 e Immobile fa 1-1: risultato giusto al 45'

Risultato giusto per quanto visto in campo, anche se resta il rammarico per il Napoli che non ha concretizzato un ottimo inizio

© foto di www.imagephotoagency.it Si va al riposo sull'1-1 al San Paolo. Risultato giusto per quanto visto in campo, anche se resta il rammarico per il Napoli che non ha concretizzato un ottimo inizio fallendo - dopo il gol di Fabian - il 2-0 con Insigne che ha calciato di poco a lato e diverse buone transizioni offensive. Poi è venuta fuori la Lazio che ha preso il controllo territoriale del match.