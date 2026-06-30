Insigne rifiuta la Salernitana: in Serie C giocherebbe soltanto con il Pescara

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Blitz Salernitana per Lorenzo Insigne: l'ex Napoli Napoli rifiuta la proposta dei campani.

Il futuro di Lorenzo Insigne resta ancora tutto da scrivere. L'attaccante di Frattamaggiore, che ha compiuto 35 anni lo scorso 4 giugno, è reduce da una seconda parte di stagione positiva con il Pescara. Nonostante non sia riuscito a evitare la retrocessione degli abruzzesi in Serie C, l'ex capitano del Napoli ha dimostrato di essere ancora competitivo, offrendo qualità, esperienza e gol in una squadra che, al momento del suo arrivo, sembrava ormai destinata alla retrocessione.

Insigne dice no alla Salernitana: in Serie C giocherebbe solo con il Pescara

Nelle ultime ore la Salernitana aveva provato a convincere Insigne con un'offerta concreta, su iniziativa del direttore sportivo Daniele Faggiano, intenzionato a mettere a segno un colpo di grande prestigio per la categoria. Secondo quanto riportato da Il Mattino, però, il fantasista avrebbe rifiutato la proposta del club granata. In attesa di nuove opportunità di mercato, Insigne sarebbe disposto a giocare in Serie C esclusivamente con la maglia del Pescara e non con altre squadre. Una scelta che, secondo il quotidiano, potrebbe essere legata anche alla storica rivalità tra Salernitana e Napoli.