Inter, altra rimonta subita: quanti punti persi da situazioni di vantaggio

Due punti persi che rischiano di pesare tantissimo nella corsa scudetto. Avanti di due reti contro il Parma, l’Inter nel secondo tempo è uscita dal campo e si è fatta riprendere dalla squadra di Chivu, che per poco non ha sfiorato addirittura il colpaccio. Adesso il Napoli ha la grande occasione di portarsi a meno uno se domani riuscirà a battere il Bologna di Vincenzo Italiano. Però quello che fa rumore è l'ennesima rimonta subita dai nerazzurri in questa stagione.

Come analizzato da Sky Sport, è la quinta volta in campionato che la squadra di Inzaghi si fa rimontare. In totale sono dieci i punti lasciati per strada. Si è cominciato dalla prima giornata con il pareggio per 2-2 contro il Genoa, poi quella clamorosa nel 4-4 con la Juventus passando per la sfida con il Napoli del ritorno fino a Bologna e Parma.