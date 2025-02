Inter, Inzaghi parlerà alla vigilia del big match col Napoli: fissato orario conferenza

Il conto alla rovescia per Napoli-Inter, il big match della 27esima giornata di Serie A, è iniziato. La formazione nerazzurra si giocherà una parte significativa del suo cammino verso lo scudetto. La partita è in programma per sabato alle ore 18:00, mentre per il giorno prima è previsto il consueto media-day, come si legge su L'Interista.

In vista dell'incontro, venerdì 28 febbraio si svolgerà la consueta conferenza stampa di Simone Inzaghi, che avrà luogo presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile. Il tecnico interista risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 15:30, offrendo spunti e aggiornamenti sulla preparazione della squadra.