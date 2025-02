Inter, la probabile formazione in Coppa Italia: turnover massiccio di Inzaghi

L'Inter ha sorpassato il Napoli all'ultima giornata prendendosi la vetta della classifica, che proverà a difendere nello scontro diretto al Maradona il prossimo sabato. Prima però ci sarà da affrontare la Lazio in casa nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia: il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi opererà un turnover al fine di risparmiare alcuni elementi, in vista del Napoli.

Come riporta TMW, riposo per Acerbi, Dumfries, Calhanoglu, Bastoni, Barella e Lautaro Martinez; non verrà rischiato l'acciaccato Thuram. In totale out 8 titolari su 11 considerando anche Sommer, infortunato. Dunque in porta Martinez, difesa composta da Pavard, De Vrij e Bisseck. A centrocampo, sulla destra Darmian e dall'altro lato Dimarco, al centro Asllani con Zielinski e Mkhitaryan. In attacco Inzaghi si affiderà al tandem Taremi-Arnautovic.

Di seguito le possibili scelte degli allenatori:

INTER (3-5-2) probabile formazione: Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi Arnautovic.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Gigot, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna.