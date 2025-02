Inter, sorpresa Bisseck? Inzaghi senza cambi sugli esterni può preservare un big

vedi letture

Potrebbe esserci una novità di formazione anche a sorpresa per l’Inter in vista della gara di domani contro il Napoli. Secondo la redazione di FCInter1908, Inzaghi, data l’emergenza sulle corsie laterali, starebbe pensando di inserire Bisseck nei tre difensori a destra con Pavard in panchina. Probabilmente una mossa per permettere al francese di diventare cambio sugli esterni a gara in corso. Al momento gli unici esterni sono Dumfries e Dimarco ma entrambi saranno titolari. Scelte forzate per Inzaghi sulle fasce.

Queste, dunque, le probabili scelte di Simone Inzaghi per domani:

Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.