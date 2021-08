Ipotesi Bakayoko, può tornare a Napoli: favorevoli o contrari?

Si parla di un possibile ritorno a centrocampo di Tiémoué Bakayoko in prestito a fine mercato, notizia che i tifosi non si aspettavano. Molti sui social stanno commentando questa possibile voce che può rappresentare più che altro una soluzione di ripiego qualora non si sbloccassero in prestito le altre trattative per la mediana. Rispondete qui al nostro sondaggio per farci sapere se siete favorevoli oppure contrari al ritorno dell'ex Milan che non è reduce certo da una grande stagione in azzurro.