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Italia, i convocati di Mancini per il Belgio: la scelta su Vergara

Italia, i convocati di Mancini per il Belgio: la scelta su Vergara
Oggi alle 09:20Notizie
di Pierpaolo Matrone
L'Italia prepara la sfida di Nations League contro il Belgio: quattro nuovi convocati rispetto alla Francia. Presenti anche Cisse, Liberali e Vergara.

L'Italia si prepara ad affrontare il Belgio nell'ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Rispetto alla precedente sfida contro la Francia, sono quattro i nuovi volti nella lista dei convocati: Alphadjo Cisse, Honest Ahanor, Mattia Liberali e Niccolò Pisilli. Restano invece fuori gli infortunati Davide Frattesi e Nicolò Cambiaghi, oltre a Sebastiano Esposito e Samuele Ricci. Tra gli attaccanti confermata la presenza del calciatore del Napoli Antonio Vergara.

Italia-Belgio, l'elenco completo dei convocati azzurri

Portieri: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario.
Difensori: Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra, Giorgio Scalvini.
Centrocampisti: Nicolò Barella, Alphadjo Cisse, Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Mattia Liberali, Niccolò Pisilli, Alessandro Romano, Sandro Tonali.
Attaccanti: Pio Esposito, Luca Koleosho, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara.