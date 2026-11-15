Italia, i convocati di Mancini per il Belgio: la scelta su Vergara
L'Italia si prepara ad affrontare il Belgio nell'ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Rispetto alla precedente sfida contro la Francia, sono quattro i nuovi volti nella lista dei convocati: Alphadjo Cisse, Honest Ahanor, Mattia Liberali e Niccolò Pisilli. Restano invece fuori gli infortunati Davide Frattesi e Nicolò Cambiaghi, oltre a Sebastiano Esposito e Samuele Ricci. Tra gli attaccanti confermata la presenza del calciatore del Napoli Antonio Vergara.
Italia-Belgio, l'elenco completo dei convocati azzurri
Portieri: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario.
Difensori: Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra, Giorgio Scalvini.
Centrocampisti: Nicolò Barella, Alphadjo Cisse, Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Mattia Liberali, Niccolò Pisilli, Alessandro Romano, Sandro Tonali.
Attaccanti: Pio Esposito, Luca Koleosho, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Torino
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro