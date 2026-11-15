Serie C, il Bari ritrova la vittoria nel derby contro il Foggia: la classifica
Il Bari torna a vincere dopo oltre un mese e lo fa nel derby contro il Foggia, superato 3-2 al San Nicola nella 14ª giornata del Girone C di Serie C. Gli ospiti passano in vantaggio dopo appena quattro minuti con Del Sole, ma i biancorossi ribaltano la partita già nel primo tempo grazie alle reti di Mantovani (22'), Mendicino (25') e Butic (31'). Nel recupero della ripresa Seck accorcia le distanze, senza però cambiare il risultato finale. Il club di De Laurentiis interrompe così una serie di quattro pareggi consecutivi e ritrova il successo che mancava dal 10 ottobre, quando aveva battuto 2-0 il Giugliano. Con questi tre punti sale a quota 26, consolidando il secondo posto in classifica alle spalle del Potenza, capolista a 32 punti.
Serie C Girone C, la classifica aggiornata dopo Bari-Foggia
1 - Potenza 32 punti in 13 partite giocate, 35 gol fatti e 18 gol subiti
2 - Bari 26 punti in 14 partite giocate, 19 gol fatti e 11 gol subiti
3 - Catania 22 punti in 13 partite giocate, 26 gol fatti e 13 gol subiti
4 - Scafatese 21 punti in 13 partite giocate, 22 gol fatti e 17 gol subiti
5 - Audace Cerignola 20 punti in 13 partite giocate, 20 gol fatti e 15 gol subiti
6 - Monopoli 20 punti in 13 partite giocate, 13 gol fatti e 9 gol subiti
7 - Inter U23 20 punti in 13 partite giocate, 22 gol fatti e 20 gol subiti
8 - Casertana 20 punti in 13 partite giocate, 17 gol fatti e 15 gol subiti
9 - Sorrento 20 punti in 13 partite giocate, 16 gol fatti e 15 gol subiti
10 - Picerno 19 punti in 14 partite giocate, 24 gol fatti e 23 gol subiti
11 - Casarano 18 punti in 14 partite giocate, 18 gol fatti e 22 gol subiti
12 - Cavese 16 punti in 13 partite giocate, 23 gol fatti e 22 gol subiti
13 - Altamura 16 punti in 13 partite giocate, 13 gol fatti e 19 gol subiti
14 - Giugliano 16 punti in 13 partite giocate, 17 gol fatti e 29 gol subiti
15 - Salernitana 15 punti in 13 partite giocate, 15 gol fatti e 17 gol subiti
16 - Barletta 15 punti in 13 partite giocate, 14 gol fatti e 16 gol subiti
17 - Foggia 15 punti in 14 partite giocate, 15 gol fatti e 19 gol subiti
18 - Savoia 12 punti in 13 partite giocate, 14 gol fatti e 21 gol subiti
19 - Cosenza 10 punti in 13 partite giocate, 10 gol fatti e 23 gol subiti
20 - Crotone 1 punto in 13 partite giocate, 12 gol fatti e 21 gol subiti
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