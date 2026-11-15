Serie C, il Bari ritrova la vittoria nel derby contro il Foggia: la classifica

Il Bari supera 3-2 il Foggia e ritrova la vittoria dopo oltre un mese. I biancorossi salgono a 26 punti, al secondo posto nel Girone C di Serie C

Il Bari torna a vincere dopo oltre un mese e lo fa nel derby contro il Foggia, superato 3-2 al San Nicola nella 14ª giornata del Girone C di Serie C. Gli ospiti passano in vantaggio dopo appena quattro minuti con Del Sole, ma i biancorossi ribaltano la partita già nel primo tempo grazie alle reti di Mantovani (22'), Mendicino (25') e Butic (31'). Nel recupero della ripresa Seck accorcia le distanze, senza però cambiare il risultato finale. Il club di De Laurentiis interrompe così una serie di quattro pareggi consecutivi e ritrova il successo che mancava dal 10 ottobre, quando aveva battuto 2-0 il Giugliano. Con questi tre punti sale a quota 26, consolidando il secondo posto in classifica alle spalle del Potenza, capolista a 32 punti.

Serie C Girone C, la classifica aggiornata dopo Bari-Foggia

1 - Potenza 32 punti in 13 partite giocate, 35 gol fatti e 18 gol subiti

2 - Bari 26 punti in 14 partite giocate, 19 gol fatti e 11 gol subiti

3 - Catania 22 punti in 13 partite giocate, 26 gol fatti e 13 gol subiti

4 - Scafatese 21 punti in 13 partite giocate, 22 gol fatti e 17 gol subiti

5 - Audace Cerignola 20 punti in 13 partite giocate, 20 gol fatti e 15 gol subiti

6 - Monopoli 20 punti in 13 partite giocate, 13 gol fatti e 9 gol subiti

7 - Inter U23 20 punti in 13 partite giocate, 22 gol fatti e 20 gol subiti

8 - Casertana 20 punti in 13 partite giocate, 17 gol fatti e 15 gol subiti

9 - Sorrento 20 punti in 13 partite giocate, 16 gol fatti e 15 gol subiti

10 - Picerno 19 punti in 14 partite giocate, 24 gol fatti e 23 gol subiti

11 - Casarano 18 punti in 14 partite giocate, 18 gol fatti e 22 gol subiti

12 - Cavese 16 punti in 13 partite giocate, 23 gol fatti e 22 gol subiti

13 - Altamura 16 punti in 13 partite giocate, 13 gol fatti e 19 gol subiti

14 - Giugliano 16 punti in 13 partite giocate, 17 gol fatti e 29 gol subiti

15 - Salernitana 15 punti in 13 partite giocate, 15 gol fatti e 17 gol subiti

16 - Barletta 15 punti in 13 partite giocate, 14 gol fatti e 16 gol subiti

17 - Foggia 15 punti in 14 partite giocate, 15 gol fatti e 19 gol subiti

18 - Savoia 12 punti in 13 partite giocate, 14 gol fatti e 21 gol subiti

19 - Cosenza 10 punti in 13 partite giocate, 10 gol fatti e 23 gol subiti

20 - Crotone 1 punto in 13 partite giocate, 12 gol fatti e 21 gol subiti