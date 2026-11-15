Prima pagina
Italia a casa De Bruyne, il Corriere dello Sport: "Il primo sogno"
TuttoNapoli.net
Italia stasera in campo a Bruxelles contro il Belgio per cercare altre conferme dopo il tris alla Francia.
"Il primo sogno". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport sceglie per l'apertura in prima pagina oggi, domenica 15 novembre. Il riferimento è all'Italia, stasera in campo a Bruxelles contro il Belgio per cercare altre conferme dopo il tris alla Francia. A casa di De Bruyne in palio il primo posto nel girone e l'accesso ai quarti di finale di Nations League.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Notizie
Copertina TuttonapoliDa Neres a Di Lorenzo e Buongiorno: la scaletta rientri infortunati, giocatore per giocatore di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
21 nov 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Torino
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliLa frase di Manna che spiega le difficoltà del Napoli nel (nuovo) mercato europeo
Arturo MinerviniLiveManna: “Ne usciremo! In estate austerity, a gennaio il possibile ma dovremo arrivarci. Su Cacciamani e Varela…”
Francesco CarboneTuttonapoliIngresso di spessore nella SSCNapoli: chi è Roberto Monzani, l’ex Inter ed il modello Media Company
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’intervento shock di ADL, la crisi isterica di Allegri per Lucca, la stupida guerra di Lang e la grande paura
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Niente depressione, siamo dentro tutto! ADL? Ci parlo sempre. Su Lang e Lucca..."
Davide BarattoTuttonapoliDe Bruyne è la luce nel buio Napoli: quasi nessuno crea più occasioni in Serie A
Antonio NotoSpogliatoio spaccato? Gli italiani difendono Allegri, tensioni con gli stranieri: il retroscena
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com