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Italia a casa De Bruyne, il Corriere dello Sport: "Il primo sogno"

Italia a casa De Bruyne, il Corriere dello Sport: "Il primo sogno"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:10Notizie
di Pierpaolo Matrone
Italia stasera in campo a Bruxelles contro il Belgio per cercare altre conferme dopo il tris alla Francia.

"Il primo sogno". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport sceglie per l'apertura in prima pagina oggi, domenica 15 novembre. Il riferimento è all'Italia, stasera in campo a Bruxelles contro il Belgio per cercare altre conferme dopo il tris alla Francia. A casa di De Bruyne in palio il primo posto nel girone e l'accesso ai quarti di finale di Nations League.