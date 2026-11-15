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Stasera Belgio-Italia, Il Mattino: "Vergara e De Bruyne, una sfida tutta azzurra"
Stasera l'Italia sarà in scena a Bruxelles contro il Belgio per l'ultima partita della fase a gruppi di Nations League. Agli azzurri basterà un pareggio per qualificarsi ai quarti di finale. In campo, molto probabilmente entrambi da titolari, sia Antonio Vergara che Kevin De Bruyne. Ed è sui due azzurri che si sofferma Il Mattino in prima pagina: "Vergara e De Bruyne, una sfida tutta azzurra".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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