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Stasera Belgio-Italia, Il Mattino: "Vergara e De Bruyne, una sfida tutta azzurra"

Stasera Belgio-Italia, Il Mattino: "Vergara e De Bruyne, una sfida tutta azzurra"
Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

Stasera l'Italia sarà in scena a Bruxelles contro il Belgio per l'ultima partita della fase a gruppi di Nations League. Agli azzurri basterà un pareggio per qualificarsi ai quarti di finale. In campo, molto probabilmente entrambi da titolari, sia Antonio Vergara che Kevin De Bruyne. Ed è sui due azzurri che si sofferma Il Mattino in prima pagina: "Vergara e De Bruyne, una sfida tutta azzurra".