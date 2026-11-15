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Vergara titolare in Nazionale, Il Roma: "L'Italia sfida De Bruyne"

Vergara titolare in Nazionale, Il Roma: "L'Italia sfida De Bruyne"
Oggi alle 09:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

"L'Italia sfida De Bruyne". E' questo il titolo scelto da Il Roma nel giorno di Belgio-Italia a Bruxelles. Gli azzurri si giocano il primato del girone, ma anche il passaggio del turno. Antonio Vergara - si legge sul quotidiano - sarà titolare accanto a Pio Esposito in attacco.