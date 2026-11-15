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Italia in Belgio per tornare grandi, La Gazzetta dello Sport: "Fateci volare"

Italia in Belgio per tornare grandi, La Gazzetta dello Sport: "Fateci volare"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:41Notizie
di Pierpaolo Matrone
L'Italia stasera scenderà in campo a Bruxelles contro il Belgio di De Bruyne. Anche un pari porterebbe gli azzurri ai quarti di finale di Nations League.

Stasera tocca di nuovo all’Italia ed è su questo che si concentrano i quotidiani in edicola oggi. Alle 20:45 gli azzurri sfidano il Belgio e la Gazzetta dello Sport titola così “Fateci volare. Italia in Belgio per tornare tra le grandi”