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Calhanoglu-Juventus, Tuttosport intervista Mirabelli: "Con lui svolti"

Calhanoglu-Juventus, Tuttosport intervista Mirabelli: "Con lui svolti"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

Hakan Chalanoglu alla Juventus? Una possibilità concreta, secondo Tuttosport. In prima pagina oggi il quotidiano piemontese propone in apertura un'intervista all'ex Milan Massimiliano Mirabelli e titola: "Juve, con Calha svolti". In taglio alto spazio anche all'Italia: "Completiamo il lavoro", scrive il giornale in vista del match col Belgio di stasera.