Italia-Estonia, le probabili formazioni: la scelta di Gattuso sui tre azzurri del Napoli

Andrà in scena questa sera allo Stadio di Bergamo la prima partita della nuova Nazionale di Gennaro Gattuso. A partire dalle 20.45 gli azzurri affronteranno l'Estonia, squadra numero 126 del Ranking FIFA che ha conquistato tre punti nelle prime quattro gare: sono gli stessi dell'Italia che però di partite ne ha giocate due. L'obiettivo della Nazionale è quello di avvicinarsi alla capolista del gruppo I, a quella Norvegia che a giugno ci ha battuto 3-0 a Oslo decretando l'esonero di Luciano Spalletti.

La missione è quasi proibitiva non solo perché gli scandinavi hanno nove punti in più (ma con due gare in più, stasera non saranno in campo), ma soprattutto per una differenza reti che li vede a +11 e l'Italia a -1 (quest'ultimo è il secondo parametro che viene considerato in caso di arrivo a pari punti). Lo Stadio di Bergamo per l'occasione sarà tutto esaurito, arbitrerà la contesa il portoghese João Pinheiro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-2-3-1) - Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Estonia (4-2-3-1) - Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk e Schjonning-Larsen; Palumets, Shein, Kait, Sinyavskiy, Yakolev; Sappinen. Commissario tecnico: Jürgen Henn