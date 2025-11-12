Italia, la probabile formazione: sarà 4-4-2, la scelta su Di Lorenzo e Politano

Sarà un 4-4-2 molto offensivo quello che proporrà Gennaro Gattuso domani sera a Chişinău contro la Moldova, penultima gara del girone di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. In attacco Raspadori ha recuperato dalla botta al gluteo destro rimediata nella giornata di lunedì e partirà dall'inizio insieme a uno tra Scamacca e Retegui. Pochi dubbio sul centrocampo: con Tonali che salterà la sfida contro la Norvegia perché diffidato spazio a Cristante. Assente Barella per squalifica, in panchina Locatelli che tornerà utile domenica sera quando contro la Norvegia Gattuso cambierà modulo e proporrà il 3-5-2. Gli esterni saranno Orsolini e Zaccagni, in difesa Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Dimarco davanti a Donnarumma.

Italia, le ultime di formazione (4-4-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca/Retegui.