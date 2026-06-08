Ultim'ora Italia, Malagò sceglierà Mancini e non Conte! Rai: “Sfumato anche il Fenerbahce”

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Secondo il giornalista, il nome destinato a prendere quota per la successione ai vertici del calcio italiano sarebbe quello di Roberto Mancini

Indiscrezione lanciata da Ciro Venerato nel corso di Rai News 24 sul futuro della Nazionale italiana. Secondo il giornalista della Rai, il nome destinato a prendere quota per la successione ai vertici del calcio italiano sarebbe quello di Roberto Mancini. Un'ipotesi che potrebbe cambiare gli scenari in vista delle prossime scelte federali.

Niente Conte, la Nazionale a Mancini

Venerato ha inoltre escluso un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina azzurra. L'attuale tecnico non sarebbe destinato alla Nazionale e, allo stesso tempo, sarebbe tramontata anche la pista che portava al Fenerbahce. Alla base della situazione ci sarebbe l'esito delle recenti elezioni del club turco: il candidato che spingeva per l'arrivo di Conte sarebbe stato infatti sconfitto, facendo così decadere la possibilità di vedere l'allenatore italiano in Turchia.