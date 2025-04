Juan Jesus, finale di stagione a rischio: l'esito degli esami

Oggi si capiranno le condizioni di Juan Jesus, infortunato contro l'Empoli, che sarà fuori a Monza. Sabato potrebbe esserci l'esordio dal 1' di Rafa Marin, mai titolare in campionato. Per Buongiorno invece i tempi sono strettissimi. Anguissa-Gilmour può essere una riflessione di formazione col rientro del centrocampista e di Di Lorenzo dopo la squalifica.

AGGIORNAMENTO

Alle 17 il Napoli ha comunicato sul proprio sito: "Nel corso del match contro l'Empoli Juan Jesus ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Juan Jesus ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Su Juan Jesus e Rafa Marin, Conte si era espresso così lunedì sera in conferenza stampa: "Juan non era molto positivo, mi ha detto che sentiva un po' a livello muscolare, Buongiorno domani si allena e vedremo le risposte che avrà. Rafa ha lavorato tanto in questi mesi, dovesse essere non ci sono problemi a farlo giocare. E' rimasto zitto ad allenarsi e ha mangiato tanta erba. Penso che questa è una rosa che è cresciuta tanto".