Juric riparte dall’Inghilterra dopo il flop a Roma? Interesse di un club di Premier

vedi letture

Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TMW, tra i candidati c'è anche Ivan Juric

Ultimo posto nella classifica di Premier League, con appena cinque punti conquistati. Cinque, come le reti subite nell'ultima giornata contro il Tottenham, che sono costate la panchina a Russell Martin, l'artefice della promozione nella massima serie. Il Southampton affronterà il Liverpool domani in Carabao Cup con Simon Rusk (il tecnico dell'Under-21) in panchina, in attesa di individuare il profilo giusto da cui ripartire per salvare una stagione che sembra già essere compromessa.

Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TMW, tra i candidati c'è anche Ivan Juric: l'ex tecnico di Torino, reduce dalla tutt'altro che indimenticabile esperienza alla Roma, è un nome caldo per la panchina dei Saints e potrebbe affrontare la sua prima esperienza lontano dall'Italia, dove ha guidato anche Genoa, Crotone, Mantova ed Hellas Verona.