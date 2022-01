Juve, emergenza in difesa: Allegri costretto a schierare un esubero dal 1'

Emergenza totale per la Juventus in difesa in vista della sfida contro il Napoli. La Stampa al suo interno dedica uno spazio ai bianconeri e a Daniele Rugani, difensore che avrà la grande chance da titolare contro i partenopei. Le tante assenze rilanciano il centrale che veste la maglia della Vecchia Signora da 7 anni, collezionando più panchine che presenze.

Domani farà coppia con De Ligt, ma insieme i due hanno giocato appena 356 minuti. Vedremo se l'esubero, diventato titolare, saprà blindare la porta della Juventus.