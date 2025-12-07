Ufficiale Juventus, i convocati di Spalletti per Napoli: rientra Perin, sei gli assenti

vedi letture

La Juventus, fresca di passaggio del turno in Coppa Italia superando l'Udinese agli ottavi di finale, si rituffa in campionato dove ha in programma il big match contro il Napoli. Per l'occasione, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha stilato una lista di 22 convocati. Rispetto al match di coppa contro i friulani, rientra Perin tra i portieri disponibili mentre esce dai convocati Gatti. Il centrale ex Frosinone va dunque a fare compagnia ai lungodegenti ovvero Pinsoglio, Bremer, Rugani, Vlahovic e Milik.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Perin, Di Gregorio, Scaglia.

Difensori: Kelly, Kalulu, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe, Cambiaso, Joao Mario.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.

Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Openda, David.