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Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Allegri

Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Allegri
Oggi alle 13:41Notizie
di Pierpaolo Matrone
Il Napoli è tornato al lavoro in vista del big match di domenica sera contro la Juventus: seduta mattutina al Training Center per gli azzurri.
Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della prossima sfida di campionato. Gli azzurri saranno impegnati domenica alle 20:45 all'Allianz Stadium contro la Juventus, appuntamento importante nel percorso della squadra di Massimiliano Allegri. Dopo il successo per 4-1 conquistato sul campo del Monza, è dunque cominciata la preparazione al big match di Torino.

Il report dell'allenamento del Napoli

Questo il report integrale diffuso dal club: "SSC Napoli Training Center- Gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 all'Allianz Stadium contro la Juventus. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo riscaldamento fisico e attivazione tecnica. A seguire lavoro per reparti".