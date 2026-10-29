Novità per l'ex Natan: il brasiliano può diventare comunitario
Novità importante per Natan, ex difensore del Napoli, che ha avviato le procedure per ottenere il passaporto spagnolo. A riportarlo è Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato internazionale, attraverso un aggiornamento pubblicato sul proprio account X. Il centrale brasiliano, dopo due anni trascorsi nella Liga, avrebbe dunque deciso di intraprendere l'iter burocratico per acquisire la cittadinanza spagnola. Una scelta che potrebbe rappresentare un passaggio significativo per il futuro della sua carriera.
Natan, la rivelazione di Moretto: richiesta di passaporto spagnolo dopo due anni nella Liga
Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, Natan ha già avviato le pratiche necessarie per ottenere il documento spagnolo. L'ex calciatore del Napoli potrebbe così beneficiare, una volta completato positivamente l'iter, di una nuova situazione amministrativa anche dal punto di vista sportivo. L'eventuale acquisizione della cittadinanza spagnola potrebbe infatti incidere sul suo status di calciatore extracomunitario, nel rispetto delle normative applicabili ai diversi campionati. Al momento, tuttavia, si tratta di una procedura avviata e non ancora conclusa: non sono stati comunicati tempi precisi per il rilascio del passaporto.
Natan ha iniciado los trámites para obtener el pasaporte español tras dos años en LaLiga. https://t.co/LFNkBxmuwv— Matteo Moretto (@MatteMoretto) October 29, 2026
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