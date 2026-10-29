Tuttonapoli Lobotka, che tegola: ecco quante e quali partite può saltare

L'infortunio di Lobotka rischia di tenere il regista lontano dal campo per diverse settimane: dieci le partite che potrebbe saltare tra campionato e coppe.

Il responso degli esami ha confermato la serietà dell'infortunio di Stanislav Lobotka, che ha riportato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità associata a una lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il Napoli non ha comunicato ufficialmente i tempi di recupero, ma lo stop rischia di estendersi per diverse settimane. Tradotto sul calendario, il centrocampista potrebbe saltare ben dieci partite: Juventus, Porto e Lazio prima della sosta, quindi Torino, Manchester City, Sassuolo, Lecce, Club Brugge, Milan e infine la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. In totale sei gare di Serie A, tre di Champions League e una di Coppa Italia.

Lobotka, possibile rientro il 20 dicembre: altrimenti appuntamento al 2027

Il primo appuntamento da cerchiare per un possibile ritorno di Lobotka è quello del 20 dicembre contro l'Atalanta, ultimo impegno del Napoli nel 2026. Molto dipenderà dalla risposta della caviglia alla riabilitazione e dagli esiti dei prossimi controlli, con lo staff azzurro che non avrà intenzione di forzare i tempi. Se il regista non dovesse recuperare per la trasferta contro la Dea, il rientro potrebbe slittare direttamente alla prima partita del 2027 contro il Parma. Massimiliano Allegri deve dunque prepararsi ad affrontare una parte particolarmente intensa della stagione senza uno dei riferimenti principali del suo centrocampo.