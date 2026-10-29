Domani il compleanno di Maradona: tante iniziative e due eventi a Napoli, i dettagli

Da Napoli all'Argentina sono numerose le iniziative organizzate per celebrare e tramandare la memoria del Diez: domani i suoi 66 anni.

Domani Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 66 anni. Nato il 30 ottobre 1960 e scomparso il 25 novembre 2020, il Pibe de Oro continua a vivere nel ricordo di Napoli e dell'Argentina. Come racconta Il Mattino, saranno diverse le iniziative dedicate alla sua memoria. A La Plata prende il via il secondo congresso internazionale "Diego Armando Maradona: sulle orme della sua eredità", tre giorni con sedici tavole rotonde e cinquanta relatori. "Vogliamo concentrarci sulle nuove generazioni affinché non si affievolisca il ricordo di Diego", ha spiegato Leonardo Albajari, tra gli organizzatori.

Maradona, due eventi a Napoli per il suo 66° compleanno

A Napoli, oltre al tradizionale pellegrinaggio dei tifosi a Largo Maradona nei Quartieri Spagnoli, sono in programma due appuntamenti. Dalle 18 ai "Magazzini Fotografici" si terrà "Corpi Visibili e Corpi Invisibili", con immagini e un video del fotoreporter Sergio Siano e diversi interventi. Alle 19, invece, il Gran Caffè Gambrinus ospiterà "La Mano de Dios", serata di beneficenza promossa da Stefano Ceci il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Santobono-Pausilipon. "Diego ha sempre aiutato chi aveva bisogno - ricorda Ceci -. Continuare a farlo nel suo nome è un dovere morale e un atto d'amore verso chi lo ha amato e continua ad amarlo. Diego rimarrà per sempre nel cuore di tutti, con quella sua frase entrata nella storia: 'Anche io sono napoletano'".