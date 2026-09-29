Kayode, retroscena Schira: "Una big lo voleva, ma costava già 50mln"
L’Inter aveva sondato il terreno per Michael Kayode durante la sessione estiva di mercato, individuando nel terzino destro del Brentford - ieri grande protagonista in Nazionale - un possibile sostituto di Denzel Dumfries. Il club nerazzurro aveva mostrato interesse concreto per il classe 2004, ma la richiesta del Brentford si è rivelata troppo elevata per le possibilità dell’Inter: il club inglese valutava infatti il giocatore 50 milioni di euro. Lo fa sapere su X il giornalista Nicolò Schira.
Kayode, poi il rinnovo fino al 2032
Di fronte alla richiesta dei Bees, l’Inter ha scelto di non affondare il colpo, considerando eccessiva la valutazione fissata per il laterale. Nel frattempo, il Brentford ha blindato Kayode, prolungando il suo contratto fino al 2032. Il terzino resta così un profilo particolarmente seguito sul mercato, dopo essere stato già accostato all’Inter durante l’ultima finestra estiva.
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