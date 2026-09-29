Stavolta De Bruyne non convince, dal Belgio: "Niente di eccezionale e qualche errore"

63 minuti in campo per Kevin De Bruyne nella sfida contro la Francia, ma la prestazione del centrocampista belga non ha convinto i quotidiani che dunque non si conferma dopo lo show contro l'Italia. Almeno secondo quanto scrivono oggi in patria. Il numero 10 è stato sostituito prima del termine e, al termine della gara, è arrivata una valutazione non troppo positiva in patria. Tra i giudizi c’è quello di DH Les Sports, che gli ha assegnato un 5,5 in pagella, sottolineando alcune imprecisioni insolite per un giocatore della sua qualità.

DH Les Sports: “Alcune imprecisioni a cui non siamo abituati”

Nel commento alla prestazione, il quotidiano belga ha evidenziato le difficoltà incontrate da De Bruyne fin dalle prime battute: «Non ha avuto un inizio facile, con alcune imprecisioni a cui non siamo abituati. Ha avuto un paio di buoni momenti, ma niente di eccezionale questa volta». Un giudizio che rimanda dunque a una prova al di sotto degli standard abituali per il centrocampista, protagonista di qualche spunto positivo ma senza riuscire a incidere in maniera significativa nei 63 minuti disputati contro la Francia.