Foto Nations League, classifica: l'Italia aggancia il Belgio, Francia in testa a punteggio pieno

L’Italia torna in corsa nel girone di Nations League dopo il successo sulla Turchia: azzurri a 3 punti, con Francia in testa e sfide decisive in arrivo

L’Italia torna pienamente in corsa nel Gruppo 1 di Nations League A dopo il successo sulla Turchia. Gli azzurri salgono a tre punti agganciando il Belgio, ma restano al terzo posto per gli scontri diretti, mentre la Francia guida a punteggio pieno a quota sei. La situazione resta quindi apertissima e per la nazionale di Roberto Mancini sarà fondamentale dare continuità al successo di Bursa e fare punti anche nei prossimi impegni, per puntare a superare il girone.

Nations League A, la classifica del Gruppo 1

1 - Francia 6 punti, 2 gol fatti e 0 gol subiti (+2 differenza reti)

2 - Belgio 3 punti, 2 gol fatti e 1 gol subito (+1 differenza reti)

3 - Italia 3 punti, 4 gol fatti e 3 gol subiti (+1 differenza reti)

4 - Turchia 0 punti, 1 gol fatto e 5 gol subiti (-4 differenza reti)

Italia, il calendario in Nations League

2 ottobre, ore 20:45: Francia-Italia

5 ottobre, ore 20:45: Italia-Turchia

12 novembre, ore 20:45: Italia-Francia

15 novembre, ore 20:45: Belgio-Italia