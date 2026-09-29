Nations League, classifica: l'Italia aggancia il Belgio, Francia in testa a punteggio pieno
L’Italia torna pienamente in corsa nel Gruppo 1 di Nations League A dopo il successo sulla Turchia. Gli azzurri salgono a tre punti agganciando il Belgio, ma restano al terzo posto per gli scontri diretti, mentre la Francia guida a punteggio pieno a quota sei. La situazione resta quindi apertissima e per la nazionale di Roberto Mancini sarà fondamentale dare continuità al successo di Bursa e fare punti anche nei prossimi impegni, per puntare a superare il girone.
Nations League A, la classifica del Gruppo 1
1 - Francia 6 punti, 2 gol fatti e 0 gol subiti (+2 differenza reti)
2 - Belgio 3 punti, 2 gol fatti e 1 gol subito (+1 differenza reti)
3 - Italia 3 punti, 4 gol fatti e 3 gol subiti (+1 differenza reti)
4 - Turchia 0 punti, 1 gol fatto e 5 gol subiti (-4 differenza reti)
Italia, il calendario in Nations League
2 ottobre, ore 20:45: Francia-Italia
5 ottobre, ore 20:45: Italia-Turchia
12 novembre, ore 20:45: Italia-Francia
15 novembre, ore 20:45: Belgio-Italia
Serie A Enilive 2026-2027
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