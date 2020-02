KKN - Allan partirà dalla panchina, Gattuso ha scelto il centrocampo

Rino Gattuso sta studiando anche in queste ore quella che sarà la formazione da schierare stasera contro il Barcellona. Come riportato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sarebbe ormai molto probabile l'esclusione di Allan che dovrebbe partire dalla panchina: in campo ci saranno Fabiàn, Demme e Zielinski a comporre il centrocampo.