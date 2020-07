KKN - Allan titolare contro il Parma, torna Di Lorenzo sulla destra

Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato ultime di formazione in vista del match di stasera tra Napoli e Parma, nel corso della trasmissione Radio Goal: "Torna Allan dal primo minuto Lozano giocherà dal primo minuto come centravanti con Insigne e Politano in un tridente tutto nuovo. In difesa ci sarà Di Lorenzo a destra, poi Maksikmovic-Koulibaly e Mario Rui a sinistra".