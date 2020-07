KKN - Le ultime sulla formazione: Lozano verso una maglia da titolare

E' il giorno di Bologna-Napoli, match valido per il 33esimo turno di Serie A. La redazione di Kiss Kiss Napoli ha dato le ultime sulla probabile formazione che scenderà in campo in quel del Dall'Ara: Gattuso potrebbe dare una chance a Lozano dal primo minuto. Il messicano scalpita per avere una possibilità partendo dal primo minuto.