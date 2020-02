KKN - Restyling San Paolo, terminati i lavori in tre settori dell'impianto

Sembra essere arrivato un ennesimo epilogo anche per quanto riguarda i lavori dello stadio San Paolo. Come riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, sono terminati i lavori in tribuna Posillipo, Nisida e Distinti. In nessun posto, dunque, ci saranno ulteriori problemi. Segnale importante per quello che è stato il restyling dell'impianto di Fuorigrotta.