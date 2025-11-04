Ufficiale Koch annulla Hojlund ed è l'Mvp della partita: "Porta inviolata grazie a lui!"

Il capitano del Frankfurt, Robin Koch, è stato nominato Player of the Match. Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha dichiarato: "Ha guidato brillantemente la linea difensiva e ha vinto la maggior parte dei duelli contro Rasmus Højlund, soprattutto nel primo tempo. Il capitano dell'Eintracht è stato uno dei motivi principali per cui la sua squadra ha mantenuto la porta inviolata".