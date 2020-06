Koulibaly, festa di compleanno a Ischia: 60 invitati e sarà presente mezza squadra

Festa di compleanno ad Ischia per Kalidou Koulibaly, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno raccontando che ci sarà mezza squadra del Napoli per festeggiare il difensore azzurro e la moglie, nati nello stesso giorno, all’albergo San Montano di Lacco Ameno: "Il party vedrà la partecipazione di circa 60 invitati che gusteranno un buffet organizzato in varie isole e preparato dallo chef Nando Porcaro ed una degustazione di pizze di Franco Pepe (il pizzaiolo casertano di recente nominato Cavaliere al Merito da Mattarella); saranno serviti solo drink analcolici. Prevista tra gli altri la presenza dei calciatori azzurri Mertens, Allan, Callejon, Ospina, Malcuit, Milik e Ghoulam che ha organizzato la festa".