Kvaratskhelia come Diego nel 2006: record importantissimo per il georgiano

Come riporta il sito OptaPaolo, Khvicha Kvaratskhelia (12 reti e 10 assist in questa Serie A) è il primo giocatore con almeno 10 gol e 10 assist nella sua prima stagione in assoluto nei maggiori 5 campionati europei dai tempi di Diego nel 2006/07 (13 centri e 13 assist con il Werder Brema). Polivalente.