L'11 ideale di Dani Olmo: qualità al potere con Maradona, Messi, Cruyff e Ronaldinho

vedi letture

Il talento spagnolo Dani Olmo ha condiviso con i suoi fan, attraverso i canali ufficiali del Barcellona, la sua formazione ideale di tutti i tempi del club blaugrana. Una squadra stellare che rende omaggio ai grandi campioni che hanno fatto la storia del Barça, anche se un tantinello sbilanciata in avanti.

Olmo ha scelto di schierare la sua squadra con un 3-4-3 tutto qualità e fantasia: in porta Víctor Valdés, uno dei pilastri del Barcellona più iconico di sempre. La difesa è composta da Carles Puyol, leader carismatico e roccioso difensore, Ronald Koeman, simbolo di solidità e potenza, e Jordi Alba, terzino moderno capace di abbinare fase difensiva e spinta offensiva.

A centrocampo, il giocatore ha optato per un trio leggendario che ha fatto la storia del calcio: Sergio Busquets, Xavi Hernández e Andrés Iniesta, artefici di un'epoca d'oro per il club e per la nazionale spagnola. Ad "adattarsi" a sinistra va Diego Armando Maradona, genio argentino e icona mondiale che vestì il blaugrana dal 1982 al 1984, con 58 presenze complessive e ben 38 gol.

Nel tridente Johan Cruyff, leggenda olandese e simbolo del "calcio totale", Ronaldinho, mago brasiliano capace di incantare il pubblico con le sue giocate spettacolari, e Lionel Messi, considerato da molti il più grande calciatore di tutti i tempi, sicuramente da buona parte del pubblico culè. Una formazione, come detto, parecchio sbilanciata, ma a cui sarebbe difficilissimo, se non impossibile, togliere il pallone.