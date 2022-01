L'Ajax passeggia a Utrecht: Tagliafico entra solo nel finale

L'Ajax ha battuto agevolmente l'Utrecht 3-0, grazie ai gol di Antony e alla doppietta di Brobbey. Dopo questa vittoria i Lancieri restano secondi in classifica in Eredivisie vista la quinta vittoria consecutiva in campionato del PSV. Nella sfida contro l'Utrech da segnalare che Nicolas Tagliafico, terzino sinistro dell'Ajax accostato in questi giorni al Napoli, è entrato solo a 7' minuti dalla fine al posto di Daley Blind.