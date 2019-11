L'Albania non va oltre il pareggio contro Andorra, Hysaj in campo nella ripresa

Soltanto 2-2 per l'Albania di Edy Reja contro l'Andorra. Prestazione ovviamente da rivedere per la nazionale delle due aquile che non riesci ad imporsi contro la modesta compagine allenata dal ct Koldo. Partito dalla panchina, l'azzurro Elseid Hysaj è entrato in campo ad inizio secondo tempo, restando poi in campo fino alla fine. Di Balaj e Manaj le reti albanesi, la doppietta di Cristian Martinez per Andorra.