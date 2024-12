L'anno da record di Gyokeres: numeri clamorosi per il bomber seguito anche dal Napoli

Segnare almeno 60 reti in un anno solare non è impresa facile. L'ultimo a riuscirci era stato Robert Lewandowski nel 2021 e prima ancora solo i due mostri sacri, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Di questo ristretto club, adesso, entra a far parte anche Victor Gyokeres, autore di ben 62 gol nel 2024: l'attaccante svedese è nella storia del calcio e ora può vantarsi di essere sulle orme dei più grandi, almeno in termini statistici.

Da quando l'IFFHS ha iniziato ad assegnare il premio come miglior marcatore dell'anno, nel 2011, nessuno è mai riuscito a superare i 91 centri realizzati da Messi nel 2012. E nessuno ha vinto il premio più volte di Cristiano Ronaldo (cinque). A 26 anni, l'attaccante svedese sta vivendo il momento migliore della sua carriera: un'esplosione arrivata tardi, con la maglia dello Sportng, ma davvero fragorosa.

Oggi è uno dei giocatori più ambiti e in estate si scatenerà una bagarre per acquistarlo. Sono 52 i gol con la maglia del club di Lisbona, a cui vanno aggiunti i 1 segnati con la Svezia, dove ha come come partner un altro pezzo pregiato come Alexander Isak. In totale, tra club e Nazionale, ha segnato 62 reti in 63 partite: 36 gol in campionato, 16 tra competizioni europee e nazionali e 10 con la selezione scandinava.