Prima pagina L'apertura de Il Roma: "De Bruyne-show, il Napoli vince"

vedi letture

Il Napoli vince la quinta amichevole del suo pre-campionato, la terza nel secondo ritiro di Castel di Sangro. Al Teofilo Patini la formazione di Antonio Conte si impone col risultato di 3-2 contro il Girona e il grande protagonista della serata è senza dubbio Kevin De Bruyne, autore di una doppietta (i suoi primi gol italiani) e di un assist per Giovanni Di Lorenzo.

Ed è proprio al fuoriclasse belga che è dedicato il titolo d'apertura dell'edizione odierna de Il Roma: "De Bruyne-show, il Napoli vince". Doppietta, assist e ottima prestazione del belga coi catalani. "Chi si rammarica per la cessione di Raspa è lo stesso che lo criticava", si legge invece nel corsivo.